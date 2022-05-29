Посол: Німеччина надасть Україні грант на 1 млрд євро

Німеччина надасть Україні грантову допомогу на суму 1 млрд євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це написала у своєму Twitter посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Обговорила з Міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн" , — зазначила вона.

Обговорила з Міністром фінансів @SergiiMarchenk3 актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн.#StandWithUkraine @MinFin_Ukraine pic.twitter.com/n4I7ifzmgX — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) May 29, 2022

Як повідомлялось, за даними німецького видання Welt, Німеччина за 9 тижнів звела військову підтримку України до мінімуму та практично не надала зброї.