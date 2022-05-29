Посол: Німеччина надасть Україні грант на 1 млрд євро
Німеччина надасть Україні грантову допомогу на суму 1 млрд євро, повідомляє Ділова столиця.
Про це написала у своєму Twitter посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
"Обговорила з Міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн", — зазначила вона.
Як повідомлялось, за даними німецького видання Welt, Німеччина за 9 тижнів звела військову підтримку України до мінімуму та практично не надала зброї.