Ердоган не відмовиться від наступу в Сирії через критику США

Туреччина не чекатиме "дозвіл" від Сполучених Штатів до початку нового наступу в Сирії, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє Anadolu Agency, таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

"Ми не можемо боротися з тероризмом, чекаючи на чиїсь дозволи. Що ми робитимемо, якщо Сполучені Штати не зроблять своєї ролі у боротьбі з тероризмом? Ми впораємося самі", - заявив він.

Нагадаємо, прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс нещодавно заявив, що США "глибоко стурбовані" оголошенням Ердогана про неминучий початок нової турецької військової операції в північній Сирії з метою отримати "зону безпеки" завширшки 30 кілометрів на її кордоні.

"Ми засуджуємо будь-яку ескалацію. Ми підтримуємо збереження поточної лінії припинення вогню" , - сказав Нед Прайс.

Нагадаємо, це буде четвертий наступ Туреччини у Сирії з 2016 року. Щоразу противником Анкари стають загони народного захисту (YPG) – курдські сили, які в Туреччині вважають терористами.

Водночас, їх підтримують Сполучені Штати для протидії джихадистам угруповання "Ісламської держави".

Вимога щодо не підтримки YPG входить до переліку з п'яти "конкретних гарантій", які Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії в обмін на відмову від блокування їхнього вступу до НАТО.