Угорщина вважає неприйнятними загрози України нафтопроводу "Дружба"

В угорському МЗС назвали неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", яким нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно", повідомляє Європейська правда.

Про це в ефірі громадської радіостанції Kossuth Rádio заявив державний секретар угорського МЗС Тамаш Менцер.

За його словами, заява Міністерства енергетики України особливо вражає, оскільки Угорщина надає допомогу українцям.

"З України в Угорщину вже прибуло понад 730 тисяч людей", - заявив Менцер, зазначивши, що його країна запропонувала проекти допомоги Україні - навіть для людей, що залишилися в країні.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики України та екс-заступник голови МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину.

"У руках України є чудовий важіль - це нафтопровід "Дружба", - заявила вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму радниця міністра.

Вона наголосила, що в Угорщину йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"І, на мій погляд, дуже доречно було б, якби з ним щось трапилося. Але, знову-таки, це в руках уряду та президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яка він розуміє і яку він нав'язує Європейському Союзу, або ми ще не готові до цього", - наголосила Олена Зеркаль.

Нагадаємо, через позицію Угорщини процес затвердження нафтового ембарго ЄС щодо Росії застопорився.

Зокрема, міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.