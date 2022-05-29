Представник Італії: Росія та Китай отримають новий статус у стратегії НАТО

Стратегічна концепція Північноатлантичного альянсу зазнає відчутних змін на саміті країн-членів об'єднання в Іспанії. НАТО відреагує на загрози з боку РФ і Китаю, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів представник Італії в НАТО Франческо Марія Тало для ANSA.

Північноатлантичний альянс оновить стратегічну концепцію для протистояння викликам XXI століття. Зокрема, НАТО визначить позицію щодо кібератак, гібридних загроз, новітніх технологій та змін клімату.

"Ми змінимо ставлення до Росії, що в останньому документі вважалася партнером. А також додамо Китай, який досі не фігурував у стратегії", – розповів Тало.

Саміт Північноатлантичного альянсу цьогоріч прийме Мадрид. Зустріч лідерів країн-членів НАТО відбудеться 29-30 червня.