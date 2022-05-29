Плановий перерахунок: кому в Україні підвищать пенсії влітку

Влітку український пенсіонерам перерахують виплати. Розповідаємо, у кого зміниться розмір пенсії та коли це станеться, повідомляє Новое время.

В Україні до кінця 2022 року ще двічі підвищать мінімальну пенсію у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Також зросте сума максимальної пенсії. Один із перерахунків відбудеться у липні.

Влітку сума мінімальної пенсії в Україні підвищиться до 2 тисяч 27 гривень, тобто стане більшою на 93 гривні. Максимальна пенсія зросте до 20 тисяч 270 гривень. Окрім цього, збільшаться також суми виплат пенсійних надбавок, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Після липневого перерахунку українців очікуватиме ще одне підвищення мінімальної пенсії у 2022 році. За розрахунками Мінсоцполітики, у кінці календарного року середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, а саме становитиме 4,5 тисячі гривень.

Наступне підвищення мінімальної пенсії очікується у грудні. Мінімальний розмір виплати становитиме 2093 грн. Сумарно за рік мінімальна пенсія зросте на 159 грн. Деякі категорії пенсіонерів отримують підвищену пенсію вже з січня 2022 року.