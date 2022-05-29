Єрмак: Росія з настанням холодів може розпочати газовий шантаж Європи

Росія, крім продовольчої кризи, з настанням холодів може розпочати газовий шантаж Європи, тому зараз необхідно продемонструвати силу та єдність західного світу, повідомляє Укрінформ.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у телеграмі.

"Не можна виключати, що Росія, крім продовольчої кризи, з настанням холодів почне газовий шантаж Європи. З огляду на те, що зараз кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви. І саме зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу. Економічна підтримка України, мита та ембарго на російську нафту, санкції проти банківської системи РФ, вторинні санкції, а також саме зброю, яка просить нашу державу - це сильна, спільна відповідь", - написав Єрмак.

За його словами, удари по Росії мають бути швидкими та без вагань, інакше Кремль спробує розколоти ЄС та продовжить власний шантаж.

Як повідомлялося, Росія заблокувала всі порти та торгові шляхи, через які здійснювався світовий експорт українського зерна. Понад 20 млн тонн зерна заблоковано у портах України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація намагається зірвати експорт українського зерна навіть через альтернативні шляхи.