Терехов: один із районів Харкова знову зазнав артобстрілів

Один із районів Харкова 29 травня знову зазнав артобстрілів, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у ефірі марафону новин Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Дуже напружені дні. Був масований обстріл кілька днів тому. Харків не припиняють обстрілювати, і сьогодні ми також, на жаль, маємо обстріл однієї з частин міста. Містянам треба бути дуже обережними», - сказав Терехов.

Він наголосив, що жителям міста необхідно усвідомлювати всі ризики та не нехтувати питаннями безпеки.

«Так, у місті відкриваються кафе, ресторани, магазини. Але всі мають розуміти, що небезпека ракетних ударів та обстрілів зберігається. Люди, які повертаються після евакуації, приїжджають у зовсім інше місто. Йде війна – і люди мають це розуміти», - сказав Терехов.

За словами міського голови, на сьогоднішній день усі входи на станції метрополітену вже відкриті, у підземці можна сховатися під час повітряної тривоги.

За інформацією агентства, на обстріл зазнав район на півночі Харкова. Інформації про наслідки поки що немає.

Як повідомлялося, 29 травня Харківщину відвідав Президент Володимир Зеленський.