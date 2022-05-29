Sunday Mirror: Британія може повернутися до використання унцій, фунтів та ярдів

Уряд Великої Британії планує повернутися до вживання традиційних мір ваги та довжини: фунту, унції та ярду, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє Sunday Mirror, відповідні громадські консультації можуть розпочатися вже найближчим часом.

Таким чином, зазначає видання, прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне позбавитися від правил, що накладало на Британію членство у ЄС.

Обов’язкове використання маркування у грамах та кілограмах у роздрібній торгівлі було введено у Британії у 2000 році – Лондон довго опирався системі переходу на європейські стандарти.

Тепер же пропонується дати ритейлерам вибір, в яких одиницях зазначати вагу товару, що продається.

Крім того, раніше у Консервативній партії пропонували змінити калібрування плашок пива та вина з літрів на пінти.

Цю ініціативу вже критикують лейбористи – на їхню думку, уряд у "жалюгідній спосіб" хоче проводити політику ностальгії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС, запропонувавши Україні долучитися до нього.