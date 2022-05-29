Одеська ОВА: мобілізація у невизнаному Придністров'ї провалилася
Мобілізація в невизнаному Придністров'ї провалилася, повідомляє Новое время.
Про це розповiв в ефірі Радіо НВ речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Придністровці бачать, що Росія, як завжди, буде їх використовувати як гарматне м’ясо — на фарш ніхто не хоче йти. <...> Думаю, що та відставка уряду, яку було проведено у Придністров'ї, пов’зяна з тим, що цей план було повністю провалено, тобто російські куратори не отримали очікуваних результатів", — зазначив Братчук.
На підконтрольній Росії території Молдови, за його словами, навіть знизили рівень терористичної загрози з червоного до жовтого, але загроза з Придністров'я залишається, застерігають в ОВА.
"Певне джерело напруги постійно присутнє. Цей ризик буде постійно присутнім, поки там буде присутня Російська Федерація. І це зрозуміло, Але другого фронту не буде", — додав Братчук.