ОВА: у Донецькій області загинули 3 мирні жителі, 4 отримали поранення

У неділю в результаті військових дій РФ у Донецькій області загинули 3 мирні жителі, 4 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 в Авдіївці та 1 у Соледарі.

Ще чотири особи в області отримали поранення".

Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.