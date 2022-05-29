ЄС знову не домовився про нові санкції проти РФ - кореспондент

Черговий раунд консультацій щодо шостого пакету санкцій проти РФ виявився невдалим. Нові консультації відбудуться вранці 30 травня, повідомляє Європейська правда.

Про це на своїй сторінці у twitter пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Він додає, що йдеться не лише про ембарго на російську нафту.

"Є також країни, які не згодні із пропозицією щодо заборони громадянам РФ купувати нерухомість у ЄС", - пише він.

Щодо нафтових санкцій, то і тут немає консенсусу. Джозв'як також зазначає, що "Угорщина вимагає додаткових винятків".

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант – заборонити морську нафту з Росії, водночас відкладаючи обмеження на імпорт із ключового нафтопроводу.

Така пропозиція мала дати більше часу Угорщині, що виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, що задовольняє її потреби в енергії. Це також вирішить проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

Згідно з переглянутим проектом, Болгарія отримає перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю. Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, що поставляється нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни.