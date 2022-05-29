Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну

Блінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну
Фото: U.S. Department of State

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко є співучасником нападу Російської Федерації на Україну, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

Зазначимо, 29 травня демократичні сили оголосили Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.

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