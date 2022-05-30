Кулеба обговорив з Боррелем запровадження шостого пакету санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Дипломати обговорили запровадження шостого пакету санкцій проти РФ, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Зазначається, що Кулеба обговорив з Боррелем складнощі, що виникають під час затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії. Міністр закордонних справ України наголосив на важливості якнайшвидшого запровадження нафтового ембарго.

Також дипломати обговорили продовольчу кризу, яка може настати через блокування українських морських портів військами РФ. Боррель розповів, що лідери країн ЄС планують розглянути шляхи підтримки експорту сільськогосподарської продукції з України на саміті, який відбудеться завтра.

Нагадаємо, посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.