Дуда: Польща збільшить витрати на оборону і наростить чисельність армії

Польща має намір збільшити витрати на оборону через те, що багато поляків побоюються збройної агресії з боку Росії на адресу їхньої держави, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN.

Також глава держави зазначив, що керівництво країни здає собі справу у необхідності збільшення чисельності польських збройних сил в найближчі роки.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.