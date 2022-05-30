Шольц: ми з українцями думками і серцями, Путін не переможе
Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив українців у всебічній підтримці з боку Німеччини і висловив переконання, що Путін не переможе у розв’язаній проти України війні, пише Константин Широкун, Укрінформ.
Про це глава уряду ФРН заявив у відеозверненні під час телемарафону Save Ukraine, який відбувається у центрі Берліна.
"Ми разом з вами – думками та серцями", - сказав Шольц.
Він зазначив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе. Також канцлер додав, що Німеччина гостинно прийняла майже 800 тисяч біженців з України.
"Путін не переможе… Ми разом з вами, ми об‘єднані", - наголосив Шольц і додав, що "ми будуємо плани повоєнної відбудови України".