Зеленський розгляне пропозицію Ердогана про тристоронній дзвінок з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести спільні телефонні переговори з президентами Росії і Туреччини Володимиром Путіним і Таїпом Ердоганом, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

Спікер також додав, що така телефонна розмова буде можлива тільки у випадку, якщо президент Росії буде готовий в них брати участь. Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що заявлені переговори між Путіним і Ердоганом пройдуть тільки у двосторонньому форматі.

Раніше повідомлялося, що турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган зателефонує президентам України та РФ Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну. Розмови заплановані на 30 травня.