Литва скасовує низку обмежень для українських водіїв

Литва скасовує низку обмежень для українських водіїв

Литва для українських вантажівок скасувала перевірку на відповідність екологічним нормам. Тепер до Литви можуть в'їжджати українські вантажні автомобілі будь-якого віку, але в справному технічному стані, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Крім того, до кінця цього року поліція, органи митниці та прикордонники країни не вимагатимуть від водіїв з України дозволів на перевезення різних видів вантажів.

Незабаром лібералізація правил вантажних перевезень для українських машин може наступити в усіх країнах ЄС. Сьогодні розробляється тимчасова угода про автомобільні перевезення вантажів між Євросоюзом і Україною. Ця угода передбачає виключення відповідності певним екостандартам для вантажних автомобілів. Угоду планується підготувати й прийняти до липня цього року.

Під екологічними нормами заведено мати на увазі набір значень показників шкідливих викидів в атмосферу, яким повинні відповідати двигуни внутрішнього згоряння автомобілів.

Новини

Популярні теми форуму

analytics