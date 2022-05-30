Спікер ОВА: по Одещині завдали два ракетні удари

Вночі й на світанку 30 травня по Одеській області російські війська завдали два ракетні удари. Одну ракету знищили сили ППО. Про це повідомив﻿ спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Вночі й на світанку по Одещині ворог знов наніс 2 ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік, постраждалих серед населення немає.

Одну ракету збито силами ППО.