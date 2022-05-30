Спікер ОВА: по Одещині завдали два ракетні удари
Вночі й на світанку 30 травня по Одеській області російські війська завдали два ракетні удари. Одну ракету знищили сили ППО. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Вночі й на світанку по Одещині ворог знов наніс 2 ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік, постраждалих серед населення немає.
Одну ракету збито силами ППО.
"Підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині", - повідомив Братчук.