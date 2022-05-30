Луганська ОВА: росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька
Російські війська увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька. Загинули двоє містян, п’ятьох поранено.
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни", – повідомив він.
Гайдай повідомив подробиці загибелі цивільних внаслідок бойових дій.
"Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини", – відзначив очільник ОВА.
За 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.
Він додав, що російські війська перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.
"За минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів", – зазначив Гайдай.
Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу "Куб", додав він.