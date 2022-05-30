Луганська ОВА: росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька

Російські війська увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька. Загинули двоє містян, п’ятьох поранено.

Про це заявив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни" , – повідомив він.

Гайдай повідомив подробиці загибелі цивільних внаслідок бойових дій.

"Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини" , – відзначив очільник ОВА.

За 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Він додав, що російські війська перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

"За минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів" , – зазначив Гайдай.

Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу "Куб", додав він.