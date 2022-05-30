ОВА: війська РФ обстріляли Сумську область

Вночі 30 травня ворожі війська здійснив чотири обстріли прикордонних територій Сумщини. Про це повідомив﻿ голова ОВА Дмитро Живицький.

"З 00:00 до 8 ранку по території області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій" , - йдеться в повідомленні.

Зокрема було завдано два авіаудари ракетами з території РФ по території Хотінської громади Сумського району.

Також шість "виходів" із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району.

"Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території Росії. Близько 8 пострілів із міномету із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району" , - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються.