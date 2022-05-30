Українці зможуть обмінювати гривні на євро в банках Бельгії

З 1 червня біженці з України зможуть обмінювати гривні на євро в банках Бельгії, повідомляє Ділова столиця.

"Відповідно до угоди між Національним банком Бельгії та Україною, українські біженці зможуть обмінювати банкноти гривні на євро. За рішенням федерального уряду, ця послуга буде надаватися у касах Національного банку, або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels", — зазначає видання The Brussels Times.

За рекомендацією Європейської комісії, українці зможуть обмінювати до 10 000 гривень (316 євро) на кожну дорослу людину без зборів або комісій.

Громадянам України потрібно надати Сертифікат тимчасового захисту для відкриття рахунку в банку Бельгії, щоб отримувати зарплатню або пересилати гроші.