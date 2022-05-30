Способи зберегти заощадження під час війни

Українці вже починають відчувати економічну кризу внаслідок війни з РФ. Проте навіть у воєнний час є способи, як зберегти свої гроші та навіть отримати невеликий дохід, повідомляє Сьогодні.

Про способи заощадження розповіли у Нацбанку України в проєкті Financial Literacy Ukraine.

Спосіб 1 – покласти гроші на депозит

З початку воєнного стану НБУ запровадив багато обмежень як для банків, так і для громадян. Однак все ще залишається можливість покласти гроші на депозит. І за даними НБУ, з 24 лютого до 29 квітня гривневі вклади населення в банках зросли на 20%, або на 85 млрд грн.

Відсоткові ставки за депозитами усі різні. Однак є основне правило: чим довший термін вкладу – тим вища ставка. У середньому ставка на депозит на 1-3 місяці складає 5-6% у гривні, а на 12 місяців – понад 7%.

Також відсотки залежать від того, який вид депозиту – строковий чи на вимогу. Як пояснюють у Нацбанку, строковий – це той депозит, який ви відкриваєте на певний термін, наприклад, на пів року чи рік. Депозит на вимогу – коли кошти можна забрати в будь-який момент. Ставка за депозитом на вимогу зазвичай нижча.

Для тих, хто хоче таким способом заощадити, є і гарантії. Якщо банк, якому ви довірили свої гроші, ліквідують, то держава, від імені якої діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), відшкодовує вкладникам кошти.

"На час дії воєнного стану та трьох місяців після запроваджено 100% гарантію за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП. У післявоєнний час: через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень" ,– йдеться у повідомленні.

Спосіб 2 – купувати військові ОВДП

Військові облігації – це цінні папери, що випускає держава. Це особливий вид облігацій, який випускають винятково на час воєнного стану, аби підтримати обороноздатність та функціонування держави. Якщо зовсім просто – держава позичає у громадян гроші і гарантує повернення цих грошей у майбутньому.

У НБУ наголошують, що так можна і підтримати армію, і отримати вищий дохід, ніж від депозитів. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України. Ставку дохідності визначають на аукціоні.