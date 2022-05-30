У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30 350 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1349 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,
- артилерійських систем – 643 (+12) од,
- РСЗВ - 205 (+2) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+0) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
- крилатих ракет - 118 (+2),
- кораблів /катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18) од,
- спеціальної техніки - 48 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку.
Дані уточнюються.