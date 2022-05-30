У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 травня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 30 350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1349 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,
  • артилерійських систем – 643 (+12) од,
  • РСЗВ - 205 (+2) од,
  • засобів ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 207 (+0) од,
  • гелікоптерів – 174 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
  • крилатих ракет - 118 (+2),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18) од,
  • спеціальної техніки - 48 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Дані уточнюються.

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