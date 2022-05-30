Сьогодні розпочнеться засідання Європейської ради, присвячене Україні

30−31 травня відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, присвячене Україні, енергетиці, продовольчій безпеці та обороні в контексті агресивної війни російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у запрошенні до участі в засіданні від імені президента Євроради Шарля Мішеля, опублікованому на її сайті.

Засідання триватиме два дні і розпочнеться у понеділок, 30 травня, о 16:00 за брюссельським часом (17:00 за Києвом).

"Ми розглянемо ситуацію в Україні на нашому першому робочому засіданні, і Президент Зеленський приєднається до нас по відеозв'язку на початку цієї дискусії" , — сказано у тексті запрошення.

У ньому також наголошується, що Україна демонструє неймовірну мужність і гідність перед лицем російської агресії та звірств, а Євросоюз непохитний у гуманітарній, фінансовій, військовій та політичній підтримці українського народу і його керівництва.

"Ми продовжимо чинити тиск на Росію. Наша єдність завжди була нашим найсильнішим активом. Це залишається нашим керівним принципом" , — зазначив Шарль Мішель.

За його словами, допомога українській державі у задоволенні її потреб у ліквідності залишається одним із найнагальніших завдань ЄС та його партнерів.

"Ми також обговоримо, як найкраще організувати нашу підтримку відновлення України, оскільки відновлення країни потребуватиме великих глобальних зусиль" , — сказано у тексті запрошення.

Інші теми спеціального засідання Євроради — енергетика, глобальна продовольча безпека та оборона також пов’язані з війною Росії проти України.