Джерела: перестановки в уряді можливі ближче до осені

Поки що ніяких ротацій у верхівці влади не намічається. Перестановки в уряді можливі ближче до осені, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, перший віцепрем'єр Юлія Свириденко може замінити Дениса Шмигаля на чолі уряду або ж її саму відправлять у відставку.

"Якщо війна буде затягуватися і буде рішення продовжувати воєнний стан після 23 серпня, тоді ротації можливі ближче до осені. Можливо, Свириденко посуне Шмигаля або Шмигаль посуне Свириденко" , – міркує джерело в владній команді.

Крім того, відставку можуть відзначити міністра освіти Сергія Шкарлета і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

"Можливо, знову пригадають ті претензії, які збиралися до Шкарлета і Лазебної перед війною" , – додало джерело.

У приватних бесідах джерела переказують претензії, які накопичилися на Банковій до глави СБУ Івана Баканова. Але це невдоволення залишається тільки на словах і не дозріло до того, щоб перетворитися на рішення про відставку.