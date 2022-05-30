ЗМІ: в окупованому Мелітополі прогримів вибух

Вранці 30 травня у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області прогримів потужний вибух, повідомляє РИА-Мелитополь.

За попередніми даними, вибух прогримів у районі ТЦ Квартал, де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького.

Не виключено, що спрацювали диверсанти, зазначає ЗМІ.

Нині у центрі міста мелітопольці спостерігають клуби чорного диму.

Як повідомляють мелітопольці, оточено центральну площу.

Попередньо відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - донька покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького.

За неперевіреними даними, поранення отримали дві жінки та молода людина. Інформація попередня і зараз уточнюється, пише ЗМІ.