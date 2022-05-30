Порошенко звернувся до Зеленського, щоб перетнути кордон

П’ятий президент Петро Порошенко втретє намагатиметься перетнути кордон, аби потрапити на саміт Європейської народної партії. Він звернувся до чинного голови держави Володимира Зеленського, щоб запевнити, що опозиція разом із владою працює на зміцнення України. Своє звернення Порошенко розмістив у себе у Facebook﻿.

"Шановний пане президенте! Звертаюся до Вас, прямуючи з Києва на Конгрес та саміт Європейської народної партії — найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів", – написав Порошенко.

Порошенко сподівається, що "після того, як незаконно було зірвано" його поїздка до складу офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, де він мав намір "відстоювати надання Україні ПДЧ на саміті Альянсу" цього року, "висновки зроблені, і ніхто вже не буде перешкоджати" його виїзду в Роттердам.

"За такої ясності з метою, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні? Український народ у ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцні війська, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність", – додав Порошенко.

Він також додав , що сьогодні і влада, і опозиція, і громадянське суспільство працюють "для розвитку сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України" .



Своїми цілями Порошенко назвав:

Надати Україні статус кандидата на членство в ЄС уже в червні

Підтримати Україну у війні проти Росії

Надання фінансової допомоги Україні та схвалення "Плану Маршалла 2.0" для післявоєнної відбудови.

У Порошенка заплановані виступи на Конгресі та саміті ЄНП, низка зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій.