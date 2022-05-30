Німеччина планує полегшити в'їзд російським критикам Путіна

Федеральний уряд Німеччини хоче полегшити в'їзд до країни критикам Кремля з Росії, повідомляє Європейська правда.

Згідно зі повідомленням, уряд встановив критерії для прийому особливо вразливих критиків Кремля з Росії. Міністерство закордонних справ, міністерство внутрішніх справ і уповноважений уряду з питань культури та ЗМІ домовилися про групи людей, які перебувають в групі ризику.

Це правозахисники, яким загрожують політичні переслідування, представники опозиції, співробітники правозахисних організацій та науковці, а також журналісти, яким загрожує особлива небезпека.

Особи, яких російська влада переслідує як "іноземних агентів", також повинні підпадати під захисну норму.

Відповідно, вони зможуть отримати дозвіл на більш тривале перебування в Німеччині, а не як раніше лише обмежену шенгенську візу максимум на 90 днів.

Дозвіл видаватимуть після вивчення кожного конкретного випадку.

Підставою для в’їзду до Німеччини є стаття 22 Закону про проживання, яка дозволяє в’їзд "на підставі міжнародного права або невідкладних гуманітарних причин". Федеральне міністерство внутрішніх справ може заявити про допуск цих осіб в країну "для захисту політичних інтересів Федеративної Республіки Німеччина".

Після цього німецькі посольства мають видати цим людям візи. Їх також можуть видати постійні німецькі представництва за межами Росії, наприклад, у Туреччині чи Грузії, де зараз багато росіян перебувають у вигнанні.