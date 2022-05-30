Глава МЗС Франції прибула до Києва

Нова глава МЗС Франції Катрін Колонна у понеділок здійснює візит до Києва, повідомляє Європейська правда.

"Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові" , - написала вона у Twitter.

Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції ???????? українському народові ????????. pic.twitter.com/5BFHYHDWmF — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

"Міністр європейських та закордонних справ Катрін Колонна сьогодні здійснює свою першу поїздку в Україну, до Києва. Цією поїздкою міністр хоче продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість посилити підтримку України перед лицем російської агресії як у гуманітарному та фінансовому плані, так і в постачанні оборонного обладнання" , - йдеться у повідомленні МЗС Франції.

Міністерка планує здійснити візит до Бучі, а також передасть українській владі обладнання цивільної безпеки (пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги).

Крім того, Колонна зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, щоб обговорити підтримку України в усіх сферах і, зокрема, поговорити про блокування експорту зернових та олійних культур. Французьку міністерку також прийме президент Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що глава МЗС Франції стане французьким посадовцем найвищого рангу, який відвідав Україну з початку російського вторгнення. Президент Еммануель Макрон досі уникав візиту до Києва.