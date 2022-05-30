Дуда: Польща готова стати гарантом безпеки України

Польща погодиться стати державою-гарантом безпеки України після закінчення російсько-української війни. Про це, посилаючись на заяву президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN, повідомляє Укрінформ.

"Володимир Зеленський запитував мене, чи я згоден, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Сьогодні ми підтримуємо Україну всіма силами, які у нас є. Тому ми вважаємо, що зобов'язані це зробити як сусіди. Якщо Україна попросить нас (стати гарантом безпеки – ред.) та гарантом миру після закінчення війни, то тоді так, Польща візьме у цьому участь", – сказав він.

Дуда додав, що Польща вже дала притулок кілька мільйонів біженців з України.

"Ми називаємо їх нашими сусідами, нашими гостями. У Польщі зараз перебувають понад два мільйони українців", – сказав він.

Дуда також зазначив, що він один із лідерів, з яким Президент України часто проводить розмови.