У горах Непалу розбився літак із 22 пасажирами на борту

Армія Непалу виявила місце аварії пасажирського літака Twin Otter, зв'язок з яким було втрачено напередодні. Про це повідомив представник армії Нараян Сілвал у Twitter у понеділок, 30 травня, повідомляє Корреспондент.

"Пошуково-рятувальні війська виявили місце аварії літака" , - написав він.

Він також опублікував фотографію уламків з чітко видимим бортовим номером літака та його частинами, розкиданими по схилу гори.

Літак належав приватній авіакомпанії Tara Aна. Він вилетів з туристичного міста Покхара в неділю і прямував у Джомсом. На борту перебували 16 громадян Непалу, четверо - Індії та двоє - Німеччини. Зв'язок із літаком було втрачено через 12 хвилин після зльоту.

Як повідомляє The Kathmandu Post, літак врізався в гору на північному заході Непалу в районі Мустанг та розлетівся на шматки в радіусі 100 метрів. Його уламки були на висоті 4400 метрів. На місці вже виявлено щонайменше 14 тіл загиблих.