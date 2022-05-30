Офіс генпрокурора: через вторгнення РФ постраждали 687 дітей

Внаслідок дій російської армії в Україні постраждали 687 дітей, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 30 травня 2022 року більше ніж 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 243 дитини загинуло та понад 444 поранено" , - йдеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 109, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у Києві - 16, у Житомирській області - 15.

29 травня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей, 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка, були поранені.

26 травня через обстріл військами росії Лисичанська Луганської області був поранений 16-річний підліток.

25 травня внаслідок обстрілу с. Студенок Ізюмського району Харківської області дістав поранення 3-річний хлопчик.