Гайдай: у Сєвєродонецьку бої вже на вулицях
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях, повідомляє Українська правда.
"Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька", - повідомив Гайдай.
Безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку".
У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, заявив голова ОВА.
За словами Гайдая,
"місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій".
"Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.
Гумвантажі завозяться, незабаром 10 фур з гуманітаркою їдуть до Лисичанська", - повідомив Гайдай.