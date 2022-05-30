Гайдай: у Сєвєродонецьку бої вже на вулицях

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях, повідомляє Українська правда.

"Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька" , - повідомив Гайдай. ﻿

Безвісті зникли три лікаря, знайдено лише понівечену "швидку".

У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, заявив голова ОВА.

За словами Гайдая, "місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій".

"Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.