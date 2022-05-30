Bloomberg: нафту зросла в ціні до $120

Нафта марки Brent досягла позначки $120 за барель на тлі ослаблення карантинних обмежень у Шанхаї, повідомляє UBR.

Про це йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.

За словами чиновників, місцеві підприємства зможуть відновити роботу з червня, а спалах коронавірусу в Пекіні під контролем.

На думку аналітиків, зростання також було зумовлене наслідками війни в Україні та збільшенням попиту у міру того, як дедалі більше економік виходять з-під карантинних обмежень, пов'язаних із COVID-19.

Ціна на нафту Brent для липневих розрахунків зросла на 0,9% до $120,50 за барель на біржі ICE Futures Europe, а станом на 7.11 ранку в Лондоні торгувалася на рівні $120,06.

Західно-техаська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,8% до $115,93 за барель на Нью-Йоркській товарній біржі.