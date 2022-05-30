Джозв'як: у ЄС хочуть вивести з-під ембарго трубопровідну нафту

Останній проєкт рішення саміту ЄС, який розпочинається в понеділок, виключає з-під дії санкцій постачання російської нафти трубопроводами.﻿ Про це, посилаючись на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, що ознайомився із текстом рішення, повідомляє Європейська правда.

"Рада погоджується із тим, що шостий пакет санкцій проти Росії охоплюватиме сиру нафту, а також нафтопродукти, які постачаються з Росії до держав-членів, за тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом" , - ідеться в тексті.

Рішення мають одноголосно затвердити на саміті усі держави-члени Євросоюзу.