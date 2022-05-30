У ЄС хочуть вивести з-під ембарго трубопровідну нафту – журналіст
Останній проєкт рішення саміту ЄС, який розпочинається в понеділок, виключає з-під дії санкцій постачання російської нафти трубопроводами. Про це, посилаючись на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Європейська правда.
"Рада погоджується із тим, що шостий пакет санкцій проти Росії охоплюватиме сиру нафту, а також нафтопродукти, які постачаються з Росії до держав-членів, за тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом", - ідеться в тексті.
Рішення мають одноголосно затвердити на саміті усі держави-члени Євросоюзу.