У ЄС хочуть вивести з-під ембарго трубопровідну нафту – журналіст

У ЄС хочуть вивести з-під ембарго трубопровідну нафту – журналіст

Останній проєкт рішення саміту ЄС, який розпочинається в понеділок, виключає з-під дії санкцій постачання російської нафти трубопроводами.﻿ Про це, посилаючись на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Європейська правда.

"Рада погоджується із тим, що шостий пакет санкцій проти Росії охоплюватиме сиру нафту, а також нафтопродукти, які постачаються з Росії до держав-членів, за тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом", - ідеться в тексті.

Рішення мають одноголосно затвердити на саміті усі держави-члени Євросоюзу.

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