Ердоган прокоментував перебіг перемовин щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їх членства в НАТО не пройшли "на бажаному рівні", повідомляє Новое время.

"На жаль, переговори, проведені нашою делегацією з Фінляндією та Швецією, не пройшли на бажаному рівні" , - сказав Ердоган.

Прессекретар Ердогана Ібрагім Калін у п'ятницю, 27 травня, після зустрічі з делегаціями Швеції та Фінляндії заявляв, що Туреччина "не перебуває під тиском часу, щоб вирішити це питання до цього саміту".

18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО, підписані напередодні міністрами закордонних справ.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що країна не може підтримати плани Швеції та Фінляндії щодо вступу до Альянсу. За даними ЗМІ, Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії публічно засудити Робочу партію Курдистану, визнати її та курдські загони народної самооборони (YPG) терористичними організаціями, і навіть припинити діяльність прибічників РПК, які, за даними Анкари, діють у країнах.

До цього генсек Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що країни приймуть до НАТО «з розкритими обіймами» після того, як вони подадуть заявки.