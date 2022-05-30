"Нова пошта" запровадила фіксований тариф – що можна відправити за 45 грн

"Нова пошта" нагадала про ще одну зміну в тарифах, а саме – вартості доставки документів, повідомляє Сьогодні.

Отже, з 23 травня надсилання документів коштує 45 грн, у послугу входить – доставка їх у будь-яке працююче відділення або поштамат (незалежно від відстані), а також у тариф включений будь-який із видів конвертів.

Інші зміни у тарифах

Окрім цього, за доставку на поштамат доведеться заплатити 50 гривень, туди можна надсилати документи та посилки вагою до 20 кг на будь-яку адресу.

"Нова пошта" зменшила кількість категорій за вагою до трьох позицій:

мала (до 2 кг) – 60 грн.;

середня (до 10 кг) – 80 грн.;

велика (до 30 кг) – 120 грн.

За доставку до села компанія встановила фіксовану доплату 20 грн до будь-якого тарифу, також до нього тепер автоматично входить оцінна вартість для посилок до 500 грн, на ціну відправлення це не вплине.