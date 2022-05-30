Боррель заявив, що агресивність дій РФ у війні проти України зросте

Війна Росії проти України може значно затягнутися. При цьому агресивність дій РФ зросте.﻿ Про це, з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля France Info, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Боррель допустив, що Росія буде затягувати конфлікт. Однак економіка агресора вже "починає зупинятися". Глава дипломатії ЄС закликав посилити санкції проти РФ, щоб допомогти Україні зайняти більш вигідні позиції на переговорах.