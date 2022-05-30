Порошенко з третього разу перетнув кордон із Польщею
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко таки перетнув кордон України з Польщею.
Про це повідомив нардеп Володимир Арієв та УП з посиланням на джерела.
Зазначається, що йому та супроводу дозволили виїхати з України з третьої спроби.
Як писав Порошенко, він прямує на саміт Європейської народної партії в Роттердам.
Нагадаємо, 27 травня Порошенко намагався виїхати за кордон, проте прикордонники його не пропустили. Друга спроба була наступного дня, однак, нібито через відсутність усіх документів, виїхати з України п'ятий президент також не зміг.
Після цього лідер "ЄС" звернувся до Володимира Зеленського.