УП: Порошенко перетнув кордон з Польщею

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко таки перетнув кордон України з Польщею.

Про це повідомив нардеп﻿ Володимир Арієв та УП﻿ з посиланням на джерела.

Зазначається, що йому та супроводу дозволили виїхати з України з третьої спроби.

Як писав Порошенко, він прямує на саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Нагадаємо, 27 травня Порошенко намагався виїхати за кордон, проте прикордонники його не пропустили. Друга спроба була наступного дня, однак, нібито через відсутність усіх документів, виїхати з України п'ятий президент також не зміг.

Після цього лідер "ЄС" звернувся﻿ до Володимира Зеленського.