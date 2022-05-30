Денисенко: на південних напрямках ЗСУ просунулися на 8-10 км

На півдні України, на Херсонському та Запорізькому напрямках наші захисники просунулися, у середньому, на 8-10 км. Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів у ефірі українських телеканалів, повідомляє Укрінформ.

"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині та Запоріжжі, ми просунулися, у середньому, на 8-10 кілометрів, і вибили їх (загарбників – ред.) із цих населених пунктів", – сказав він.

Щодо Сєверодонецька, Денисенко зазначив, що на околицях міста йдуть бої, але нашим захисникам поки що вдається стримувати ворога.