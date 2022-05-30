"Нафтогазу" передадуть заправки, що належали російським компаніям

Наразі в Україні триває юридичний процес передачі "Нафтогазу" автозаправних станцій із російських активів для створення національної мережі АЗС, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив радник голови правління "Нафтогазу" Олексій Рябчин в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі у процесі передачі близько 130-140 заправок, які раніше належали російським активам.

"Це юридичний процес, який займе певний час. Дійсно, президент поставив завдання "Нафтогазу", щоб ми створили конкуренцію на ринку" , – сказав Рябчин.

Радник голови правління НАКу зазначив, що доля держави зазвичай має зменшуватися, однак наразі, у ситуації недобросовісної конкуренції, було прийнято рішення про створення національної мережі заправок.