"Нафтогазу" передадуть заправки, що належали російським компаніям
Наразі в Україні триває юридичний процес передачі "Нафтогазу" автозаправних станцій із російських активів для створення національної мережі АЗС, повідомляє Сьогодні.
Про це заявив радник голови правління "Нафтогазу" Олексій Рябчин в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі у процесі передачі близько 130-140 заправок, які раніше належали російським активам.
"Це юридичний процес, який займе певний час. Дійсно, президент поставив завдання "Нафтогазу", щоб ми створили конкуренцію на ринку", – сказав Рябчин.
Радник голови правління НАКу зазначив, що доля держави зазвичай має зменшуватися, однак наразі, у ситуації недобросовісної конкуренції, було прийнято рішення про створення національної мережі заправок.
"Коли ми бачимо, яким чином зросла вартість пального, і що оператори не справлялись з тією логістикою, було завдання створити такий собі "хребет" АЗС, які зможуть допомогти ринку розвиватися. Тому чекаємо остаточну передачу цих АЗС до "Нафтогазу", – додав він.