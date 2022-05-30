У Міноборони назвали дві цілі окупантів на сході України

На сьогодні основні бої між українськими та російськими військовими йдуть на сході за дві мети, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Перша мета - повністю взяти під контроль з боку російських військ Луганську область, друга мета - оточити в кільце українські війська. Поки ні те, ні інше їм не вдається, але бої запеклі" , – заявила вона.

Нагадаємо, бої за Сєвєродонецьк тривають. Російська армія намагається закріпитися в околицях міста і навіть вела штурмові дії в напрямку центру.