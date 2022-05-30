Мер: убитих маріупольців може бути більше 22 тисяч
Міська влада Маріуполя оцінювала кількість вбитих росіянами мирних жителів у 22 тисячі, однак ця цифра може значно зрости. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.
На Старокримському кладовищі впродовж місяця з‘явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім "маскують" табличками як індивідуальні поховання, зазначає мер.
Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне.
Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня.
Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.
"Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації", – наголошує Бойченко.