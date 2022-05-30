Expressen: Швеція може зняти заборону на постачання військової техніки до Туреччини

Швеція може зняти заборону на постачання озброєння та військової техніки до Туреччини — це одна з вимог турецької влади для вступу країни до НАТО, пише Expressen, повідомляє Новое время.

Видання пише, що шведські компанії можуть знову почати продавати зброю до Туреччини — вона має бути перевірена з урахуванням «обставин сьогодення».

"Обговорення членства Швеції в НАТО належить до аспектів, які можуть вплинути на цей процес" , - сказав керівник інспекції стратегічної продукції Швеції (ISP) Карл Евертссон.

За його словами, Туреччина раніше не була великим покупцем шведських боєприпасів.

Прессекретар Ердогана Ібрагім Калін заявив, що Туреччина побачила "позитивне ставлення до можливості скасування санкцій проти експорту зброї" і що це "позитивний розвиток подій".

18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО, підписані напередодні міністрами закордонних справ.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що країна не може підтримати плани Швеції та Фінляндії щодо вступу до Альянсу. За даними ЗМІ, Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії публічно засудити Робочу партію Курдистану, визнати її та курдські загони народної самооборони (YPG) терористичними організаціями, і навіть припинити діяльність прибічників РПК, які, за даними Анкари, діють у країнах.

До цього генсек Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що країни приймуть до НАТО «з розкритими обіймами» після того, як вони подадуть заявки.