ОВА: окупанти обстріляли Сумщину забороненими боєприпасами

ОВА: окупанти обстріляли Сумщину забороненими боєприпасами

Російські окупанти обстріляли Сумщину забороненими боєприпасами, повідомив﻿ голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні вночі територію Хотінської громади обстріляли ракетами з касетними снарядами. Вони особливо небезпечні, бо не всі одразу розриваються, потрапляють на великі ділянки території і становлять небезпеку для цивільних людей", - повідомив Живицький.
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Також РФ обстріляла Середино-Будську громаду сьогодні вранці.

"Цим нашпиговані снаряди, які при розриві розлітаються на велику площу та наносить дуже важкі ураження. Пошкоджений будинок, також паркани і вікна у декількох домогосподарствах", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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