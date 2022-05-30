ОВА: окупанти обстріляли Сумщину забороненими боєприпасами
Російські окупанти обстріляли Сумщину забороненими боєприпасами, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні вночі територію Хотінської громади обстріляли ракетами з касетними снарядами. Вони особливо небезпечні, бо не всі одразу розриваються, потрапляють на великі ділянки території і становлять небезпеку для цивільних людей", - повідомив Живицький.
Також РФ обстріляла Середино-Будську громаду сьогодні вранці.
"Цим нашпиговані снаряди, які при розриві розлітаються на велику площу та наносить дуже важкі ураження. Пошкоджений будинок, також паркани і вікна у декількох домогосподарствах", - йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих уточнюється.