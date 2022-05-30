Борель: саміт ЄС зможе погодити нафтове ембарго проти РФ

За кілька годин до початку спеціальної зустрічі Європейської ради в Брюсселі високий представник ЄС Жозеп Боррель висловив упевненість у тому, що вдасться дійти згоди, і погодити шостий пакет санкцій проти РФ, що включає ембарго на постачання російської нафти. Про це, із посиланням на FranceInfo, повідомляє Укрінформ.

"Урешті-решт, ми досягнемо згоди. Ми повинні врахувати обставини для кожного і ухвалити рішення одноголосно. У неділю ввечері відбулися переговори, а також у понеділок вранці. Ми продовжуватимемо роботу. Думаю, що в другій половині дня понеділка ми зможемо запропонувати главам держав та урядів узгодження", – сказав Боррель.

Він зазначив, що одним із варіантів може бути заборона лише на постачання танкерної нафти, яка надасть країнам, які не мають доступу до морських портів, додатковий час для вирішення об'єктивних проблем.

"Ми повинні бути прагматичними: на замкнені на суші країни, такі як Угорщина, Чеська Республіка та Словаччина, припадає від 7 до 8 відсотків російського нафтового імпорту. Очевидно, що вони мають особливі труднощі. Але ми повинні рухатися вперед, відшукуючи рішення і надати їм більше часу для адаптації. Що означає 7 або 93 або 100 відсотків? Важливо знайти рішення, яке поєднає всіх", – заявив Боррель французькому виданню.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що в нинішній ситуації Путін намагається використати постачання зерна як зброю проти Заходу та спровокувати голод у найбільш уразливих країнах світу.