Кабмін: заарештовані облгази Фірташа перейшли до "Нафтогазу"

Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") активи, на які накладено арешт. Йдеться про 26 облгазів олігарха Дмитра Фірташа.﻿ Про це, з посиланням на розпорядження від 28 травня 2022 р. № 429-р, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Перелік активів не публікується, але в уряді повідомили, що йдеться про арештовані 26 облгазів.

Згідно з документом, активи передаються від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за пропозицією Міненерго та АРМА.

Розпорядженням доручено "Чорноморнафтогаз", Міністерству енергетики та НКРЕКП "вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".

Нагадаємо, на минулому тижні Державне бюро розслідувань повідомило, що Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.