МВС: за час війни в Україну повернулися 4,8 млн людей
З початку війни до України повернулося 4,8 мільйона людей, заявляє радник голови МВС Віктор Андрусів у понеділок, 30 травня, повідомляє Корреспондент.
За його словами, додому повернулися вже 60% з 7,6 мільйона українців.
Андрусів каже, що причинами повернення є незадовільні умови у безплатному житлі, високі ціни на знімне та мовний бар'єр для прийому на роботу.
"Тому не треба побоюватися, що українці не повернуться додому. Статистика конфліктів показує, що 80% повертаються після завершення війни, з них 50% повертаються ще до завершення", - написав він.