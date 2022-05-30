МВС: за час війни в Україну повернулися 4,8 млн людей

МВС: за час війни в Україну повернулися 4,8 млн людей
Фото: Facebook

З початку війни до України повернулося 4,8 мільйона людей, заявляє радник голови МВС Віктор Андрусів у понеділок, 30 травня, повідомляє Корреспондент.

За його словами, додому повернулися вже 60% з 7,6 мільйона українців.

Андрусів каже, що причинами повернення є незадовільні умови у безплатному житлі, високі ціни на знімне та мовний бар'єр для прийому на роботу.

"Тому не треба побоюватися, що українці не повернуться додому. Статистика конфліктів показує, що 80% повертаються після завершення війни, з них 50% повертаються ще до завершення", - написав він.

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