МВС: за час війни в Україну повернулися 4,8 млн людей

З початку війни до України повернулося 4,8 мільйона людей, заявляє радник голови МВС Віктор Андрусів у понеділок, 30 травня, повідомляє Корреспондент.

За його словами, додому повернулися вже 60% з 7,6 мільйона українців.

Андрусів каже, що причинами повернення є незадовільні умови у безплатному житлі, високі ціни на знімне та мовний бар'єр для прийому на роботу.